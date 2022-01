F1 2022: questione di peso per rimanere al passo (Di domenica 16 gennaio 2022) Nel 2022, le monoposto di F1 aumenteranno di peso, arrivando a 795 Kg. La FIA ha deciso di far “ingrassare” le vetture per evitare l’uso di materiali esotici che farebbero esplodere il budget cap. Questo particolare va oltre il fatto che le macchine saranno più difficili da guidare e più lente: esso porta una serie di conseguenze a livello progettuale. In particolare, il passo della vettura (ossia la distanza tra gli assi anteriore e posteriore) sarà un grattacapo per i progettisti, causa l’effetto suolo ed i limiti regolamentari. Cerchiamo di spiegare meglio questo interessante argomento tecnico. F1 2022: in che modo il peso influisce sul passo vettura? Oltre ai 795 Kg di “ciccia”, il regolamento impone limitazioni sul passo vettura, che deve restare tra i 3400 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) Nel, le monoposto di F1 aumenteranno di, arrivando a 795 Kg. La FIA ha deciso di far “ingrassare” le vetture per evitare l’uso di materiali esotici che farebbero esplodere il budget cap. Questo particolare va oltre il fatto che le macchine saranno più difficili da guidare e più lente: esso porta una serie di conseguenze a livello progettuale. In particolare, ildella vettura (ossia la distanza tra gli assi anteriore e posteriore) sarà un grattacapo per i progettisti, causa l’effetto suolo ed i limiti regolamentari. Cerchiamo di spiegare meglio questo interessante argomento tecnico. F1: in che modo ilinfluisce sulvettura? Oltre ai 795 Kg di “ciccia”, il regolamento impone limitazioni sulvettura, che deve restare tra i 3400 ...

