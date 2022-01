Covid, Speranza: “Picco vicino, lo dice l’Oms” (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Controcorrente’ delinea il quadro dell’epidemia Covid, oggi trainata in Italia dai contagi provocati dalla variante Omicron. “La vita della stragrande maggioranza degli italiani in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto in particolare con le Regioni, convocheremo un tavolo tecnico per discutere le proposte e affrontare questa fase che sembra diversa rispetto alle precedenti. Siamo però in un momento non facile, i numeri dei contagiati sono molto molto alti. Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni sono inferiori rispetto al passato ma la pressione è comunque molto forte. l’Oms ci dice che ci stiamo avvicinando al Picco, dobbiamo valutare bene cosa accade nei prossimi giorni e, come abbiamo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA – Il ministro della Salute, Roberto, a ‘Controcorrente’ delinea il quadro dell’epidemia, oggi trainata in Italia dai contagi provocati dalla variante Omicron. “La vita della stragrande maggioranza degli italiani in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto in particolare con le Regioni, convocheremo un tavolo tecnico per discutere le proposte e affrontare questa fase che sembra diversa rispetto alle precedenti. Siamo però in un momento non facile, i numeri dei contagiati sono molto molto alti. Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni sono inferiori rispetto al passato ma la pressione è comunque molto forte.ciche ci stiamo avvicinando al, dobbiamo valutare bene cosa accade nei prossimi giorni e, come abbiamo ...

Advertising

galeazzobignami : Un Ministro della Salute dovrebbe realizzare tutte le #cure plausibili per combattere il Covid. #Speranza invece c… - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - Adnkronos : Covid in Italia, #Speranza: “Il 10% di #nonvaccinati produce due terzi degli ingressi in terapia intensiva”.… - Stefano63509560 : RT @ImolaOggi: Le aberranti norme 'anti Covid' di Draghi e Speranza: Bimba malata trasferita da Alghero a Genova: “Mamma non vaccinata non… - mammasi68 : RT @LaVeritaWeb: Il Tar spiega che le linee guida del dicastero della Salute sul Covid di fatto hanno proibito terapie che avrebbero potuto… -