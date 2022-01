Coppa d’Africa 2022, la Guinea Equatoriale sorprende l’Algeria e sale al secondo posto in classifica (Di domenica 16 gennaio 2022) Arriva una notevole sorpresa nel secondo match odierno del Gruppo E della Coppa d’Africa 2022, in corso di svolgimento in Camerun. Al Complesso polisportivo di Japoma, infatti, la Guinea Equatoriale ha superato l’Algeria con il punteggio di 1-0, rilanciandosi dunque in classifica. Con questo risultato, infatti, il raggruppamento vede la Costa d’Avorio al comando con 4 punti, davanti alla Nzalang Nacional con 3 punti. Quindi Sierra Leone a quota 2, mentre l’Algeria, non senza sorpresa, rimane ferma a 1. l’Algeria si è schierata in campo con il 4-4-2 con M’Bohli in porta, Atal, Bensebaini, Benlamri e Mandi in difesa, quindi Mahrez, Belalli, Bendebka e Feghouli a centrocampo, mentre il duo avanzato era ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Arriva una notevole sorpresa nelmatch odierno del Gruppo E della, in corso di svolgimento in Camerun. Al Complesso polisportivo di Japoma, infatti, laha superatocon il punteggio di 1-0, rilanciandosi dunque in. Con questo risultato, infatti, il raggruppamento vede la Costa d’Avorio al comando con 4 punti, davanti alla Nzalang Nacional con 3 punti. Quindi Sierra Leone a quota 2, mentre, non senza sorpresa, rimane ferma a 1.si è schierata in campo con il 4-4-2 con M’Bohli in porta, Atal, Bensebaini, Benlamri e Mandi in difesa, quindi Mahrez, Belalli, Bendebka e Feghouli a centrocampo, mentre il duo avanzato era ...

