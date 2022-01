Calendario Serie A calcio oggi | orari 16 gennaio | programma | tv | streaming DAZN e Sky

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo gli anticipi di sabato,laA è pronta a tornare con la seconda parte delrelativo alla 22esima giornata di questa intensa stagione 2021-2022. Saranno quattro le partite in agenda: alle 12:30 Sassuolo-Verona, 15:00 Venezia-Empoli, alle 18:00 Roma-Cagliari e alle 20:45 il big match Atalanta-Inter. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte le partite del 22° turno dellaA 2021-2022 di, relativamente a domenica 162022. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. Domenica 1612:30 Sassuolo-Veronae Sky 15:00 Venezia-Empoli; 18:00 ...

Advertising

sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - sportli26181512 : Serie A, l’assegnazione televisiva ed il calendario fino alla 23ª giornata: La Lega Serie A ha comunicato gli orari… - Mauri90bs : @sonoiltuocoach @NOCAAP02 @GenoaCFC Mettiamo un allenatore da big europea.. Il risultato non cambia, rosa da serie… - tabellamercatob : 19^ e ultima andata #SerieB Fine primi tempi gare delle 14.00 #CremoneseComo 1-0 #RegginaBrescia 0-2… - zazoomblog : Calendario Serie A 2021-22: date giornate risultati classifica - #Calendario #Serie #2021-22: #giornate -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Durata troppo poco e troppo centrale in, sarebbe stato meglio se la sfilata di Dolce & Gabbana avesse chiuso la settimana della ...da fare invidia ai pettinatissimi delle miglioritv ...... valido per la 22giornata diA . I bianconeri escono vincitori dallo scontro con i friulani, ... Juventus - Udinese 2 - 0, rivivi la direttae risultati - Classifica Primo tempo ...Dopo gli anticipi di sabato, oggi la Serie A è pronta a tornare con la seconda parte del programma relativo alla 22esima giornata di questa intensa stagione 2021-2022. Saranno quattro le partite in ag ...Riparte il campionato di Serie A femminile con le vittorie di Milan, Roma e Sampdoria e molte novità di mercato La lunga pausa natalizia è finita, le squadre di Serie A femminile sono tornate al lavor ...