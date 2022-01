Australian Open 2022: tabellone aggiornato senza Djokovic. Dove vederlo in tv: le date (Di domenica 16 gennaio 2022) 16 gennaio 2022 - L'ultima pagina del caso Djokovic è stata scritta: il numero uno della classifica Atp, inizialmente inserito nel tabellone degli Australian Open 2022 , è stato espulso dall'... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) 16 gennaio- L'ultima pagina del casoè stata scritta: il numero uno della classifica Atp, inizialmente inserito neldegli, è stato espulso dall'...

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - verdeocchio : RT @pierpi13: era ora! Novak Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Niente Australian Open. Per una… - tinaloi15 : RT @pierpi13: era ora! Novak Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Niente Australian Open. Per una… -