WTA Sydney 2022 | Badosa trionfa di corto muso | Krejcikova si arrende in finale

(Di sabato 15 gennaio 2022) È Paulala campionessa del WTA 500 di: la tennista nata a New York sconfigge Barboradie prevale per 6-3 4-6 7-6, conquistando il suo terzo titolo in carriera e confermandosi una delle principali favorite in vista degli Australian Open. Questo trionfo permette alla spagnola di far registrare un nuovo best ranking: da lunedì, sarà la numero 6 del mondo. La tensione è palpitante sin dai primi scambi: tra le due, èad uscire meglio dei blocchi, prendendosi subito il break e volando 2-0. Il controbreak, tuttavia, arriva in un batter d’occhio e si materializza grazie ad alcune discese a rete molto ben orchestrate dalla numero 4 del mondo, giocatrice che di doppio se ne intende eccome.sale 3-2, ma, proprio sul più ...