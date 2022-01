Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Thederick Barnes (Di sabato 15 gennaio 2022) Il giorno 22 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata (rispetto alla sequenza utilizzata in America la seconda e la terza sono state invertite) della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Thederick Barnes. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo dal peso veramente imponente, persino per gli standard del programma (più di 700 libbre). Il protagonista si impegna ma al momento decisivo si troverà di fronte a un ostacolo imprevisto, purtroppo. Vite al limite – Thederick Barnes Thederick, il protagonista, ha 32 anni, vive a Gretna, Florida, e all’inizio del suo percorso pesa 335 kg. Durante i 5 mesi della ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 15 gennaio 2022) Il giorno 22 marzo 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata (rispetto alla sequenza utilizzata in America la seconda e la terza sono state invertite) della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo dal peso veramente imponente, persino per gli standard del programma (più di 700 libbre). Il protagonista si impegna ma al momento decisivo si troverà di fronte a un ostacolo imprevisto, purtroppo.al, il protagonista, ha 32 anni, vive a Gretna, Florida, e all’inizio del suo percorso pesa 335 kg. Durante i 5 mesi della ...

