Uk, finto party con balli e maschere di Boris Johnson davanti alla residenza del primo ministro a Downing Street (Di sabato 15 gennaio 2022) Boris Johnson per il momento resiste alle richieste di dimissioni innescate dal cosiddetto partygate, che provengono non solo dalle opposizioni, ma anche dai ranghi dei Conservatori. L’ex sottosegretario tory Tobias Ellwood, ora presidente della commissione Difesa dei Comuni, ha dato voce ai tanti che all’interno del partito chiedono che il premier riprenda il controllo della situazione “o faccia un passo indietro”. “Abbiamo bisogno di leadership”, ha detto Ellwood parlando alla Bbc. Le sue parole giungono mentre emergono nuovi dettagli sulle feste proibite a base di alcol nel giardino di Downing Street, mentre al resto del Paese era imposto un rigido lockdown a causa della pandemia. Il Mirror ha rivelato che le “bevute del venerdì” riservate allo staff sono una tradizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)per il momento resiste alle richieste di dimissioni innescate dal cosiddettogate, che provengono non solo dalle opposizioni, ma anche dai ranghi dei Conservatori. L’ex sottosegretario tory Tobias Ellwood, ora presidente della commissione Difesa dei Comuni, ha dato voce ai tanti che all’interno del partito chiedono che il premier riprenda il controllo della situazione “o faccia un passo indietro”. “Abbiamo bisogno di leadership”, ha detto Ellwood parlandoBbc. Le sue parole giungono mentre emergono nuovi dettagli sulle feste proibite a base di alcol nel giardino di, mentre al resto del Paese era imposto un rigido lockdown a causa della pandemia. Il Mirror ha rivelato che le “bevute del venerdì” riservate allo staff sono una tradizione di ...

