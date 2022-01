Texas, il fratello di 'Lady al Qaeda' attacca una sinagoga e prende 4 ostaggi (Di domenica 16 gennaio 2022) New York, 15 gennaio 2022 - Un rabbino e altri tre fedeli sono stati presi in ostaggio in una sinagoga di Colleyville, in Texas . Il sequestratore, il pachistano Muhammad Siddiqui , ha fatto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) New York, 15 gennaio 2022 - Un rabbino e altri tre fedeli sono stati presi ino in unadi Colleyville, in. Il sequestratore, il pachistano Muhammad Siddiqui , ha fatto ...

