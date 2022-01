Stupro di Capodanno 2021 a Primavalle | le chat degli indagati | «Me la sono fatta | nessuno l’ha costretta»

(Di sabato 15 gennaio 2022)arrivati a 10 gliper l’accusa di violenza sessuale di gruppo su una minorenne a. I primi tre, ovvero Patrizio Ranieri e Flavio Ralli (19 anni) e Claudio Nardinocchi (21)stati raggiunti da misure cautelari: Ranieri e Nardinocchiagli arresti domiciliari, per Ralli c’è l’obbligo di firma. Il teatro del presuntoè una villetta sfitta e di proprietà del padre di un ragazzo minorenne. E c’è anche l’ipotesi che quel party di San Silvestro non fosse l’unico. Di certo alcuni di loro volevano rivedersi quest’anno nella notte della Befana per festeggiare di nuovo. LeLa pubblica ministera Stefania Stefanìa indaga sui 30 ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Stupro di Capodanno, le chat dei violentatori di Primavalle: 'Quella ci mette nei guai, nega tutto' [di Romina Marceca e An… - Giacometta3 : RT @Open_gol: Dieci hanno ricevuto un avviso di garanzia. I nomi dei primi tre e i discorsi fra i presenti alla festa - SoniaSamoggia : RT @Open_gol: Dieci hanno ricevuto un avviso di garanzia. I nomi dei primi tre e i discorsi fra i presenti alla festa - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Dieci hanno ricevuto un avviso di garanzia. I nomi dei primi tre e i discorsi fra i presenti alla festa - Open_gol : Dieci hanno ricevuto un avviso di garanzia. I nomi dei primi tre e i discorsi fra i presenti alla festa -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro Capodanno

...arrivati a 10 gli indagati per l'accusa di violenza sessuale di gruppo su una minorenne a... Il teatro del presuntoè una villetta sfitta e di proprietà del padre di un ragazzo ...Potrebbe essere stata violentata da altri ragazzi la minorenne vittima dila notte didello scorso anno nel corso di un veglione organizzato in una villa di Primavalle. Una festa fra adolescenti organizzata in piena pandemia alla quale hanno partecipati sia ...Non crede ai suoi occhi, quando si ritrova di fronte alle accuse formalizzate in quell’avviso di garanzia. Violenza sessuale aggravata, roba che - in un regime di codice rosso - ...Per la festa di San Silvestro erano in trenta. Dieci, quasi tutti minorenni, di Parioli. Il resto di Primavalle e Torrevecchia. Nelle conversazioni tutto ...