Slitta la tappa di Torino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Slitta tappa

Quotidiano.net

Alcuni atleti stranieri non hanno il green pass, e così latorinese del Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile, prevista dal 4 al 6 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi. La Federscherma ha dovuto dare l'annuncio ieri, chiedendo alla ...... per la maggioranza donne " e che avrebbe dovuto avere una nuovadomani, con un incontro in Regione. Un summit rinviato però al 19 gennaio. Gli industriali lombardi avrebbero infatti chiesto ...Alcuni atleti stranieri non hanno il green pass, e così la tappa torinese del Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile, prevista dal 4 al 6 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi. La F ...A Nonantola la band scozzese slitta all’11 maggio, il rapper siciliano posticipa la tappa bolognese a giugno. Annullato lo show degli inglesi Dry Cleaning ...