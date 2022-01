Sassoli | Moretti | ' bravo Letta | ricordo David accompagnerà le Direzioni Pd'

Advertising

PoliticaNewsNow : Sassoli, Moretti (PD): 'Bellissima idea sede romna PE e asuo - ale_moretti : Grazie di tutto, David. @EP_President #Sassoli - ale_moretti : RT @eurodeputatipd: Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. - eugenia_moretti : RT @pietroraffa: Le parole di Francesca #Donato sui vaccini a proposito della morte di David Sassoli fanno semplicemente ribrezzo. Floris… - moretti_giada : Ci ha lasciati David Sassoli, un europeista,uomo delle istituzioni ma sopratutto una brava e bella persona,chi ha i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Moretti

Il Sannio Quotidiano

...era un uomo sobrio, sereno, gentile, attento a tutti. Giusto rendere onore al suo nome'. Così in una nota l'eurodeputata del Pd AlessandraConduce Elena La Stella Servizi Il ricordo di David: a cura di Martina Ucci Corsa al ... Silvia Stellacci Il Covid Party di Boris Johnson: GiuliaLa repressione in Kazakistan: Lorenzo ...Roma, 15 gen "Il ricordo di David ci accompagnerà in tutte le direzioni del Pd: grazie ad Enrico Letta per aver voluto intitolare a Sassoli la sala più istituzi ...15gennaio, compie 60 anni Margherita Buy. Attrice nevroromantica, assai amata dai registi, a cominciare dall'ex marito Sergio Rubini con il quale si consacrò nel 1990 con La stazione, David di Donatel ...