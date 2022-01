«Salva tuo figlio | il governo mente» | le scritte No vax sull’hub vaccinale appena inaugurato di Montecatini

(Di sabato 15 gennaio 2022) «tuo, il». Queste alcune delle frasi comparse sulle mura del nuovo hubdidopo poche ore dalla sua inaugurazione. «Green pass = Nazismo» si legge su altri lati della struttura, «No vax per libertà e diritti», «Il vaccino uccide». Il nuovo centrotoscano è stato aperto nei pressi dell’ippodromo Sesana diTerme e solo nella mattinata di ieri, 15 gennaio, era statocon una cerimonia alla presenza del presidente di Regione Eugenio Giani, dei sindaci della Valdinievole e dei vertici di Snaitech, la società proprietaria dell’impianto. Durante la notte l’atto vandalico di matrice No vax ha imbrattato i muri con frasi contro la campagna ...

figlio, il governo mente ". Queste alcune delle frasi comparse sulle mura del nuovo hub vaccinale di Montecatini dopo poche ore dalla sua inaugurazione. " Green pass = Nazismo " si legge su ...
Montecatini Terme (Pistoia), 15 gen. - (Adnkronos) - 'Green pass=nazismo', 'Il governo mente', 'Salva tuo figlio', 'No vax per libertà e ...
Le forze dell'ordine stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine per cercare risalire agli autori del gesto ...