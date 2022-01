Quirinale, per costringere Mattarella al bis spunta l’ipotesi di rinviare il voto con la scusa di Omicron (Di sabato 15 gennaio 2022) La partita del Quirinale rischia di trasformarsi in un pasticcio. La paura del candidato Berlusconi fa novanta. L’indecisione del centrosinistra appare senza soluzione. E poi ci sono i parlamentari che temono lo scioglimento anticipato. Un mix che crea scompiglio. l’ipotesi inimmaginabile del rinvio E per questo affiora un’ipotesi inimmaginabile: rinviare le votazioni. Costringendo così Sergio Mattarella alla prorogatio senza votare il bis. La scusa c’è ed è lì scodellata quotidianamente dai bollettini che il ministro Speranza non vuole modificare: la corsa di Omicron. LEGGI ANCHE Quirinale, il Ppe "tifa" Berlusconi. Il capogruppo Weber: «Nessuno più europeista di Silvio» Quirinale, il centrodestra candida Berlusconi: «Ora sciolga favorevolmente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) La partita delrischia di trasformarsi in un pasticcio. La paura del candidato Berlusconi fa novanta. L’indecisione del centrosinistra appare senza soluzione. E poi ci sono i parlamentari che temono lo scioglimento anticipato. Un mix che crea scompiglio.inimmaginabile del rinvio E per questo affiora un’ipotesi inimmaginabile:le votazioni. Costringendo così Sergioalla prorogatio senza votare il bis. Lac’è ed è lì scodellata quotidianamente dai bollettini che il ministro Speranza non vuole modificare: la corsa di. LEGGI ANCHE, il Ppe "tifa" Berlusconi. Il capogruppo Weber: «Nessuno più europeista di Silvio», il centrodestra candida Berlusconi: «Ora sciolga favorevolmente ...

Advertising

CarloCalenda : La nostra candidata per il Quirinale è una donna: Marta Cartabia. I nomi che ha fatto la Dandini sono tutti di gran… - fattoquotidiano : Bersani ironizza a La7: “Berlusconi al Colle? Facciamogli una statua che duri 700 anni, ma per il Quirinale serve c… - welikeduel : Non una donna a caso, ma un elenco di donne per il Quirinale. #SerenaDandini a #propagandalive @serenadandini - gvalle77 : RT @RaffaAngela: Lancio qui la mia proposta per ostacolare l’ascesa di Berlusconi al Quirinale. Giuseppe Conte dichiari subito che se il Ca… - fabione191 : RT @DinoGiarrusso: #Salvini e #Meloni voglion davvero #Berlusconi al Quirinale? Divisivo, spudorato, condannato in via definitiva, legato… -