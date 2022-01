Parete | si fingono finanzieri e rubano in una villa | in fuga con 40mila euro

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 15 gennaio 2022) Similitari delle fiamme gialle per rapinare i proprietari di una. E’ accaduto a, alle prime luci del giorno. Cinque banditi, vestiti come, bussano al citofono di un’abitazione di via Moravia presentandosi come appartenenti al Corpo della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.