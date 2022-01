Palermo | infermiera arrestata per finte vaccinazioni a due coniugi No vax

Advertising

repubblica : False vaccinazioni a Palermo, un'altra infermiera smascherata dalle telecamere della Digos: arrestata [di Salvo Pal… - poliziadistato : #Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vacci… - FF_AAediPolizia : RT @poliziadistato: #Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazi… - Renzoseccia : RT @poliziadistato: #Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazi… - adrenalinadvsr : RT @poliziadistato: #Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo infermiera

8.01 Finte vaccinazioni,arrestataUnadell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo diè stata posta agli arresti domiciliari dalla Digos, con l'accusa di falso ideologico e peculato. Durante il turno di servizio avrebbe ...È l'accusa con cui un'diè stata arrestata: la notte scorsa Polizia di Stato, in particolare la Digos della Questura di, ha dato esecuzione, su delega della Procura della ...Zona arancione da Covid19 in 149 comuni siciliani, fra questi ci sono ben 6 capoluoghi di provincia sui nove dell'isola The post Zona arancione Covid19 in Sicilia, 149 comuni e 6 capoluoghi in quarant ...Blitz della Digos: la donna era in servizio all'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo. Nelle scorse settimane era finita ai domiciliari anche una collega ...