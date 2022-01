Nina Moric sullo scandalo Urtis Corona: "Non ero io nel triangolo ma Belen!" (Di sabato 15 gennaio 2022) Giacomo Urtis ha confessato a Sophie Codegoni di aver avuto una lunga relazione con Fabrizio Corona. Quest'ultimo, sentendosi menzionato, ha replicato sui social media scrivendo "Il mio grande amore". Urtis ha poi raccontato anche di aver avuto una storia di letto con un uomo famoso del mondo dello spettacolo, senza rivelare il nome. Subito i riflettori si sono accesi su Nina Moric, ex moglie di Corona, la quale ha smentito di aver mai fatto parte di una relazione a tre con lui, tirando in mezzo Belen Rodriguez. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis ha confessato di aver avuto una relazione con un noto personaggio dello spettacolo e sua moglie. Urtis ha confessato a Sophie: "Nella confessione tra Giacomo e Sophie il chirurgo ha detto: "Non l'ha mai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Giacomoha confessato a Sophie Codegoni di aver avuto una lunga relazione con Fabrizio. Quest'ultimo, sentendosi menzionato, ha replicato sui social media scrivendo "Il mio grande amore".ha poi raccontato anche di aver avuto una storia di letto con un uomo famoso del mondo dello spettacolo, senza rivelare il nome. Subito i riflettori si sono accesi su, ex moglie di, la quale ha smentito di aver mai fatto parte di una relazione a tre con lui, tirando in mezzo Belen Rodriguez. Il chirurgo dei vip Giacomoha confessato di aver avuto una relazione con un noto personaggio dello spettacolo e sua moglie.ha confessato a Sophie: "Nella confessione tra Giacomo e Sophie il chirurgo ha detto: "Non l'ha mai ...

Advertising

Italia_Notizie : Nina Moric rompe il silenzio: “Presunto triangolo con Giacomo Urtis e Fabrizio Corona? Non sono io il terzo incomod… - GiuseppeporroIt : GfVip 6, Nina Moric svela la verità su Giacomo Urtis e Fabrizio Corona #giacomourtis #ninamoric #fabriziocorona - FQMagazineit : Nina Moric rompe il silenzio: “Presunto triangolo con Giacomo Urtis e Fabrizio Corona? Non sono io il terzo incomod… - GiuseppeBrandon : Furbizio perde il pelo ma non il vizio, dopo Lele Mora... URTIS E LA STORIA A TRE CON CORONA E NINA MORIC: ANDAVO… - StraNotizie : Giacomo Urtis e Corona: Nina Moric racconta la verità -