Nel Sannio Calenda punta su un consigliere comunale: Sguera segretario provinciale di 'Azione' (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Vincenzo Sguera il nuovo segretario di 'Azione' nel Sannio. La scelta è avvenuta pochi minuti fa nel corso del primo congresso provinciale del partito in corso al Teatro Libertà. Carlo Calenda, dunque, per radicare sul territorio beneventano il suo movimento punta forte su un consigliere comunale della città. Sguera è infatti componente dell'opposizione a palazzo Mosti, eletto tra le fila dei Popolari e Riformisti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

