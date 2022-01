Mare Jonio salpa da Trapani e torna alla ricerca di migranti

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo le passerelle dei vescovi e del sindaco di, la naveha ripreso il largo per raggiungere le altre imbarcazioni ong in zona Sar libica

Avvenire

Roma, 15 gen 17:35 - Oggi alle ore 16.06 la, nave di soccorso civile battente bandiera italiana, è salpata dal porto di Trapani, dando inizio alla...Così il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, questa mattina è salito a bordo della '', di Mediterranea saving humans, per ringraziare tutto il personale impegnato nel salvare vite umane ...Dopo le passerelle dei vescovi e del sindaco di Trapani, la nave Mare Jonio ha ripreso il largo per raggiungere le altre imbarcazioni ong in zona Sar libica ...Un anno fa l’inchiesta sull’organizzazione umanitaria. La nave ha ottenuto dalle autorità italiane le nuove certificazioni di soccorso. Nei giorni scorsi gli auguri del Papa ...