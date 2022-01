Manila Nazzaro attacca Delia Duran | i primi schieramenti post puntata

(Di sabato 15 gennaio 2022)è arrivata da poche ore nella casa del Grande Fratello Vip 6 ma ha già creato scompiglio tra i concorrenti. Soleil Sorge dopo laha pianto disperata perché sa che verràta un giorno sì e l’altro pure dalla moglie di Alex Belli a causa del loro “feeling artistico”. Soleil: "Scusa"Gianmaria: "Ma scusa di cosa? E quando non sto bene io e tu ci sei?" Nonostante tutto entrambi ci sono sempre l'uno per l'altra nel momento di bisogno ed é una cosa bellissima #Gfvip pic.twitter.com/vyq8SDlRoB — Soleilandia 51% (@Soleilandia) January 15, 2022 Il timore di Soleil è chiaro. Lei sospetta che tra Alex Belli eci sia un accordo e a farne le spese sia lei. Non è troppo lontana da quanto si dice sul web. La ragazza ha già avvertito l’amico in ...

Tocca a: il suo voto va a Federica. Anche Manuel e Davide indicano il nome della soubrette napoletana. Soleil infine sceglie Miriana. Dopo la nomination l'italo - americana si rivolge ...Parlando con, a tal proposito, il gieffino ha detto: "Il 24 gennaio vado via, il primo febbraio devo tornare a lavorare". Insomma, la decisione sembra essere già presa e se il lavoro ...Manila Nazzaro commossa per la lettera a sorpresa di Lorenzo Amoruso. L'ex Miss Italia: 'Da fuori non avevo segnali e mi domandavo: perché non mi arriva .... Ho un bel manzo a casa? . L'ex miss Italia ...Dal tira e molla con Federica Calemme al possibile addio anticipato al GF Vip per motivi di lavoro. Gianmaria Antinolfi ha vissuto un tourbillon di emozioni in questi ultimi giorni nella casa più spia ...