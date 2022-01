Il compleanno più triste per Giulia De Lellis: a casa da sola (Di sabato 15 gennaio 2022) Oggi è il compleanno di Giulia De Lellis, l’ex protagonista di Uomini e Donne compie 26 anni ma è un giorno triste per lei. La De Lellis sta ricevendo da ore regali, fiori, torte e i tantissimi e affettuosi auguri dei suoi fan ma resta da sola a casa. Giulia De Lellis ha il Covid ma adesso sta bene, dopo il primo momento di smarrimento soprattutto perché spaventata dalle malattie e ovviamente da questo virus, sta trascorrendo come tanti il periodo di isolamento. Il compleanno col Covid è una vera tristezza ma tra le mura di casa riesce a festeggiare anche da sola perché circondata dall’amore della famiglia e del fidanzato e dalle attenzioni dei suoi 5 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 15 gennaio 2022) Oggi è ildiDe, l’ex protagonista di Uomini e Donne compie 26 anni ma è un giornoper lei. La Desta ricevendo da ore regali, fiori, torte e i tantissimi e affettuosi auguri dei suoi fan ma resta daDeha il Covid ma adesso sta bene, dopo il primo momento di smarrimento soprattutto perché spaventata dalle malattie e ovviamente da questo virus, sta trascorrendo come tanti il periodo di imento. Ilcol Covid è una verazza ma tra le mura diriesce a festeggiare anche daperché circondata dall’amore della famiglia e del fidanzato e dalle attenzioni dei suoi 5 ...

