Gli tsunami causati dall’eruzione del vulcano sottomarino vicino Tonga | VIDEO (Di sabato 15 gennaio 2022) A seguito dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, vicino al regno di Tonga, è allarme tsunami in una larga area dell’Oceano Pacifico. I media nel regno polinesiano del Pacifico meridionale, costituito da più di 170 isole, la maggior parte delle quali disabitate, hanno riferito di onde anomale che hanno raggiunto la costa allagando le strutture, di una pioggia di cenere e di un black-out telefonico generalizzato. tsunami VIDEOs out of Tonga this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022 Gli tsunami causati dall’eruzione del vulcano vicino ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) A seguito dell’eruzione delHunga--Hunga-Ha’apai,al regno di, è allarmein una larga area dell’Oceano Pacifico. I media nel regno polinesiano del Pacifico meridionale, costituito da più di 170 isole, la maggior parte delle quali disabitate, hanno riferito di onde anomale che hanno raggiunto la costa allagando le strutture, di una pioggia di cenere e di un black-out telefonico generalizzato.s out ofthis afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022 Glidel...

