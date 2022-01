Genoa, esonerato Shevchenko: squadra a Konko, già deciso il sostituto (Di sabato 15 gennaio 2022) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, adesso è arrivata l’ufficialità: Shevchenko non è più l’allenatore del Genoa. L’ex calciatore del Milan paga un rendimento deludente in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia proprio contro i rossoneri. “Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita”. Il nuovo allenatore sarà Bruno Labbadia, ex Hertha Berlino. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 gennaio 2022) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, adesso è arrivata l’ufficialità:non è più l’allenatore del. L’ex calciatore del Milan paga un rendimento deludente in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia proprio contro i rossoneri. “IlCfc comunica che il tecnico Andriyè stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Primasarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay, coadiuvato da Roberto Murgita”. Il nuovo allenatore sarà Bruno Labbadia, ex Hertha Berlino. L'articolo CalcioWeb.

