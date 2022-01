Ferragnez in crisi? Gli indizi aumentano. Chiara Ferragni e Fedez restano in silenzio (Di sabato 15 gennaio 2022) Fedez e Chiara Ferragni stanno davvero attraversando un momento difficile per il loro matrimonio? La coppia non si è ancora pronunciata in merito a ciò. Leggi su comingsoon (Di sabato 15 gennaio 2022)stanno davvero attraversando un momento difficile per il loro matrimonio? La coppia non si è ancora pronunciata in merito a ciò.

Advertising

redazionerumors : Fedez è stranamente assente da Instagram, c’entra la crisi con la Ferragni? #fedez #ferragnez - _lea_y_ : Dite quello che volete ma la crisi l’hanno avuta davvero e hanno pubblicato quelle foto per far calmare le acque. N… - poliedricament : Stiamo per parlare della crisi ferragnez al gfvipparty? - livelifeVale : e chiaro che nn è una crisi matrimoniale ma @fedez nn sta bene ma nn ne vogliono parlare punto lasciamoli tranquill… - Maryss84 : Io non so se qualcuno stia male o se sono in crisi non so che pensare so solo che ho l'ansia #ferragnez -