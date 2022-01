E Gianni Letta va a Palazzo Chigi. L’ira del Cavaliere: “Non sapevo nulla” (Di sabato 15 gennaio 2022) Prima del vertice, colloquio di un’ora tra l’uomo di fiducia del fondatore di Forza Italia e il capo di gabinetto di Draghi. I sospetti nelle file azzurre sulle mosse del fedelissimo per sostenere la candidatura del premier o trattare per sé Leggi su lastampa (Di sabato 15 gennaio 2022) Prima del vertice, colloquio di un’ora tra l’uomo di fiducia del fondatore di Forza Italia e il capo di gabinetto di Draghi. I sospetti nelle file azzurre sulle mosse del fedelissimo per sostenere la candidatura del premier o trattare per sé

