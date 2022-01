Covid | minacce di morte al governatore Giani | indagato 35enne lucchese**

(Di sabato 15 gennaio 2022) Firenze, 15 gen. - (Adnkronos) - Aveva minacciato dicon una telefonata minatoria il presidente della Toscana, Eugenio, intimando di cessare il suo impegno a favore delle vaccinazioni anti Covid: l'autore è stata identificato e denunciato. Si tratta di un uomo della provincia di Lucca, 35 anni, che venerdì 14 gennaio è stato oggetto di una perquisizione da parte della Polizia di Stato, con il personale della Digos di Firenze e l'ausilio della Digos di Lucca, su ordine della Procura di Firenze. Illucchese è ritenuto, nell'ambito delle indagini preliminari in corso, l'autore dinei confronti delin relazione all'impegno profuso dalla Regione nella campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione- In particolare il 24 novembre scorso, ...

Un 35enne della provincia di Lucca è indagato per minacce di morte al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ieri mattina la Digos di Firenze ha perquisito la sua abitazione. L'uomo è ritenu ...