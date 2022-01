Covid, in Campania contagi in calo ma ricoveri in crescita (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 19.788 i nuovi positivi al Covid in Campania su 107.168 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 18,46% (contro il 20,16 di ieri) ma non si arresta la crescita dei ricoveri. Nelle terapie intensive risultano occupati 88 letti (+9), nelle degenze i pazienti sono 1.246, ben 55 in più del giorno precedente. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi censisce 12 nuove vittime, di cui nove nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 19.788 i nuovi positivi alinsu 107.168 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 18,46% (contro il 20,16 di ieri) ma non si arresta ladei. Nelle terapie intensive risultano occupati 88 letti (+9), nelle degenze i pazienti sono 1.246, ben 55 in più del giorno precedente. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi censisce 12 nuove vittime, di cui nove nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

