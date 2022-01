Calciomercato Lazio, Tare conferma: l’attaccante è vicino alla cessione (Di sabato 15 gennaio 2022) Igli Tare è intervenuto a Sport24, portale sportivo russo, in merito alla situazione di Muriqi: “Abbiamo ricevuto un’offerta dalla Russia, non posso dire altro.” Secondo la fonte la squadra interessata è il CSKA Mosca e l’offerta recapitata ai biancocelesti sarebbe un prestito semestrale a 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato ad 8. Muriqi Muriqi non è mai riuscito ad imporsi nella capitale. Il costo del suo cartellino è stato di 20 milioni di euro ma in un anno e mezzo ha realizzato solamente un gol in trentotto presenze. l’attaccante kosovaro, a livello di numeri, sta vivendo il periodo più buio della sua carriera. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Igliè intervenuto a Sport24, portale sportivo russo, in meritosituazione di Muriqi: “Abbiamo ricevuto un’offerta dRussia, non posso dire altro.” Secondo la fonte la squadra interessata è il CSKA Mosca e l’offerta recapitata ai biancocelesti sarebbe un prestito semestrale a 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato ad 8. Muriqi Muriqi non è mai riuscito ad imporsi nella capitale. Il costo del suo cartellino è stato di 20 milioni di euro ma in un anno e mezzo ha realizzato solamente un gol in trentotto presenze.kosovaro, a livello di numeri, sta vivendo il periodo più buio della sua carriera. Simone Borghi

