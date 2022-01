Un altro dramma nella Manica, morto un migrante di 20 anni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un'altra terribile giornata di dolore e morte nella Manica. Un giovane migrante che stava tentando di attraversare lo stretto di mare tra Francia ed Inghilterra con una trentina di altre persone a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un'altra terribile giornata di dolore e morte. Un giovaneche stava tentando di attraversare lo stretto di mare tra Francia ed Inghilterra con una trentina di altre persone a ...

Advertising

iconanews : Un altro dramma nella Manica, morto un migrante di 20 anni - MentoreSiesto : @Scazzaturo @Marteena84 Tra l'altro Malacarne è un eccellente medico che ha lavorato intensamente per evitare ai pa… - 1V4vendetta : @_Velies_ no ma metti anche che qualcuno ci vada, con gli spropositi di tasse mi sembra tutti paghiamo? visto che s… - thenewromant1c : Ieri sono risultato positivo a un rapido in farmacia. Domani verranno a casa a farmi un molecolare. Non ne ho fatto… - Gioty86 : @FaTinaameta Hai visto? E tu credevi che il dramma fosse solo l uscita di manu! Ahahahahahaha beh quando non si han… -