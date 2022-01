Un albero per ogni dipendente: anche Planetel crea una foresta in Africa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Planetel Spa, nell’ambito del proprio programma di sostenibilità aziendale e di attuazione dei fattori ESG, ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). UNGC è il movimento globale di aziende e stakeholders sostenibili che ha elaborato un “patto” tra le Nazioni Unite e il settore privato con il quale si chiede alle aziende di impegnarsi ad integrare nella propria strategia, i Dieci Principi legati alla tutela dei diritti umani e del lavoro, al rispetto dell’ambiente e alla lotta alla corruzione partecipando attivamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030, gettando così le basi per una nuova cultura ed una nuova operatività aziendale. L’iniziativa multi-stakeholder, conta oggi circa 16.000 aderenti tra aziende e privati tra cui la Brembo (leggi)che, facendo leva sull’innovazione, le partnership e la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022)Spa, nell’ambito del proprio programma di sostenibilità aziendale e di attuazione dei fattori ESG, ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). UNGC è il movimento globale di aziende e stakeholders sostenibili che ha elaborato un “patto” tra le Nazioni Unite e il settore privato con il quale si chiede alle aziende di impegnarsi ad integrare nella propria strategia, i Dieci Principi legati alla tutela dei diritti umani e del lavoro, al rispetto dell’ambiente e alla lotta alla corruzione partecipando attivamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030, gettando così le basi per una nuova cultura ed una nuova operatività aziendale. L’iniziativa multi-stakeholder, conta oggi circa 16.000 aderenti tra aziende e privati tra cui la Brembo (leggi)che, facendo leva sull’innovazione, le partnership e la ...

