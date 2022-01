Tutti i colori dell’auto. Non solo bianco, in Europa piacciono anche blu e rosso (Di venerdì 14 gennaio 2022) Blu e rosso, ma anche un ritorno di bianco, grigio e nero: sono queste le tinte che secondo il Color Report for Automotive di BASF – società attiva nell’industria chimica – hanno caratterizzato la produzione automobilistica del 2021. Globalmente emergono come ancora come “preferiti”, dai reparti di design delle case, i colori acromatici ovvero bianco, nero, grigio e argento, ma allo stesso tempo continua l’ascesa del colore blu – ora a 180 tonalità registrate – che era stata già osservata negli scorsi anni; il rosso si accosta al blu per colore “emergente” ma non con la stessa spinta, mentre si cominciano a far avanti anche il verde e il beige. Andando a vedere i dati per regioni di mercato, se nella media globale vincono ancora i colori acromatici, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Blu e, maun ritorno di, grigio e nero: sono queste le tinte che secondo il Color Report for Automotive di BASF – società attiva nell’industria chimica – hanno caratterizzato la produzione automobilistica del 2021. Globalmente emergono come ancora come “preferiti”, dai reparti di design delle case, iacromatici ovvero, nero, grigio e argento, ma allo stesso tempo continua l’ascesa del colore blu – ora a 180 tonalità registrate – che era stata già osservata negli scorsi anni; ilsi accosta al blu per colore “emergente” ma non con la stessa spinta, mentre si cominciano a far avantiil verde e il beige. Andando a vedere i dati per regioni di mercato, se nella media globale vincono ancora iacromatici, ...

Advertising

NdrCcc : Da maggio ci sarà un nuovo trimestrale di informazione: 230 pagine di tutti i colori, tutte a fumetti, con reportag… - fattiamotore : Tutti i colori dell’auto. Non solo bianco, in Europa piacciono anche blu e rosso - sfarnes68 : @Mirko799 Se i soldi risparmiati per Dybala andranno sui rinnovi di Bernardeschi e De Sciglio il futuro sarà di tut… - dcalpirela : @hewhowasliving @MrWolfTheReven1 @OfficialTozzi ....ecco un' altra certificazione fallimentare di 70 anni di Politi… - veroinmed : RT @lalllipoop: Mattia è dall’inizio che ne sta passando di tutti i colori. Tutti credevano entrasse nunzio, provvedimenti disciplinari, so… -