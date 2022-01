Sfonda una porta e tenta di occupare la casa di una donna morta 24 ore prima (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 81 anni è morta mercoledì scorso. La sua abitazione di Monteruscello, in provincia di Napoli, è stata presa di mira dopo 24 ore da una 39enne, con una figlia di due anni, che, riferiscono i Carabinieri, ha forzato la porta e tentato di occuparla. I militari della locale stazione, dopo aver compreso le intenzioni della donna, hanno scongiurato l’occupazione coatta. La 39enne è stata allontanata e denunciata all’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 81 anni èmercoledì scorso. La sua abitazione di Monteruscello, in provincia di Napoli, è stata presa di mira dopo 24 ore da una 39enne, con una figlia di due anni, che, riferiscono i Carabinieri, ha forzato lato di occuparla. I militari della locale stazione, dopo aver compreso le intenzioni della, hanno scongiurato l’occupazione coatta. La 39enne è stata allontanata e denunciata all’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Ante24.it.

