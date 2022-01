Samuel: «Il mio viaggio, nella notte, alla ricerca della libertà» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il musicista ha lanciato il suo nuovo singolo da solista, Elettronica, omaggio ad una tessitura musicale sinonimo di aggregazione: «In un’epoca di chiusure e distanziamenti, racconto - con un po’ di nostalgia - un periodo storico in cui ci riunivamo intorno a quel linguaggio universale» Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il musicista ha lanciato il suo nuovo singolo da solista, Elettronica, omaggio ad una tessitura musicale sinonimo di aggregazione: «In un’epoca di chiusure e distanziamenti, racconto - con un po’ di nostalgia - un periodo storico in cui ci riunivamo intorno a quel linguaggio universale»

Advertising

Samuel_Xn : RT @milforpleasure: Buon giorno ......il mio seno..... se ti piace mi gratifica un tuo RT - DGiancaspero : Happy Birthday a Morton Feldman! ?????? Il 12 gennaio 1926 nasceva a Woodside, nel Queens, Morton Feldman, da genitor… - caurscorpii : aspettando la mia mail da letterboxd perché non ci credo che il mio most watched actor dello scorso anno sia samuel… - Fernand54046406 : @transbonita @Sissy_Trainers @TS_PlayAround @TsQueen_Diana @pic_poster @TSPornTrend1 @masinofan1 @Allworldsend… - ismaele_77 : @fragentile_ cioè il mio dubbio è che non possiamo sempre sperare di avere samuel in difesa, anche perchè arrivare… -