Quirinale, Conte: “Berlusconi candidato del centrodestra? Serve fronte progressista con nome diverso. Escludo voti M5S per lui” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il leader del Movimento del M5S, Giuseppe Conte, dichiara a ilfattoquotidiano.it sulla proposta partita da Leu di una candidatura comune del campo democratico di alto profilo morale “noi aspettiamo innanzitutto che la candidatura di Berlusconi non venga ufficializzata, perché essendo una candidatura di parte rallenterebbe semplicemente le trattative che sono in corso per arrivare a una soluzione e a una personalità quanto più ampiamente condivisa, quindi rivolgeremo un appello alle forze di centrodestra affinché non insistano su una candidatura di parte”. “Se invece dal centrodestra arrivasse – come già avvenuto nelle scorse ore (e come confermato da una nota al termine del vertice del centrodestra ndr.) – un pieno sostegno alla candidatura di Silvio Berlusconi? Sicuramente ci sarà un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il leader del Movimento del M5S, Giuseppe, dichiara a ilfattoquotidiano.it sulla proposta partita da Leu di una candidatura comune del campo democratico di alto profilo morale “noi aspettiamo innanzitutto che la candidatura dinon venga ufficializzata, perché essendo una candidatura di parte rallenterebbe semplicemente le trattative che sono in corso per arrivare a una soluzione e a una personalità quanto più ampiamente condivisa, quindi rivolgeremo un appello alle forze diaffinché non insistano su una candidatura di parte”. “Se invece dalarrivasse – come già avvenuto nelle scorse ore (e come confermato da una nota al termine del vertice delndr.) – un pieno sostegno alla candidatura di Silvio? Sicuramente ci sarà un ...

