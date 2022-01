Peste suina nel Nord Ovest, molti enti locali di Liguria e Piemonte vietano la caccia (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Peste suina arriva anche in Italia contro la previsione degli esperti, molti dei quali avevano escluso sarebbe potuta giungere fino a noi. L'allarme è già arrivato, soprattutto nel NordOvest del ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laarriva anche in Italia contro la previsione degli esperti,dei quali avevano escluso sarebbe potuta giungere fino a noi. L'allarme è già arrivato, soprattutto neldel ...

Advertising

fattoquotidiano : Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca… - sole24ore : Peste suina, primi stop alle esportazioni di salumi e carni made in Italy - Agenzia_Ansa : Peste suina, vietata la caccia in 114 comuni tra Piemonte e Liguria #ANSA - davidemonge : RT @fattoquotidiano: Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca e… - Vittorio1Elle : RT @Uni91070952: Peste suina africana Individuati dal Ministro Speranza in Piemonte e Liguria 114 comuni (tra cui il mio) nei quali sarà v… -