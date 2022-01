Party-gate scuote Downing Street | i candidati alla successione di Johnson

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Se ildovesse finire col travolgere Boris, iguida dei Conservatori e quindi del governo di certo non mancano, a partire dfavorita della base, l'attuale titolare del Foreign Office Liz Truss, e dal cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. Liz Truss - Costantementetesta dei sondaggi effettuati fra l'elettorato dello stesso partito, la 46enne Truss proviene dall'ala contrariaBrexit, ma la cosa non sembra averla danneggiata; anzi, le viene attribuito il merito della firma di diversi accordi commerciali successivi. Ai suoi ammiratori piace la retorica incentrata sulla libertà, il libero commercio e il patriottismo; a non guastare è anche un'immagine ...

E' l'ultimo capitolo del, ormai diventato saga di scandali e che è costato le ennesime scuse da parte del primo ministro, questa volta però rivolte alla regina Elisabetta che il 17 ...... come può, a riparare allo scandolo delche lo vede al centro di molte polemiche in patria e non solo. Nei mesi più bui dell'emergenza covid il primo ministro e parte del suo staff ...Lo staff di Downing Street, la residenza del primo ministro britannico, ha tenuto regolari feste il venerdì, durante il periodo di lockdown ...Boris Johnson si scusa con la Regina per la festa a Downing Street la sera prima del funerale del Principe Filippo.