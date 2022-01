Paola Perego, grande gioia per la conduttrice: fan in delirio (Di sabato 15 gennaio 2022) Giornata di grande gioia per la conduttrice Paola Perego: il suo annuncio sui social ha sconvolto anche i fan. Momento di grande gioia per Paola Perego, che da poco ha comunicato ai suoi fan di essere diventata nuovamente nonna. Infatti un post ha seguito una storia di Instagram che la vede in compagnia del genero Filippo Giovannelli. L’uomo è il compagno di sua figlia Giulia Carnevale, nata dalla relazione con l’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sul momento di felicità della conduttrice. La conduttrice dopo il parto della nipotina (Via Screenshot)La famiglia quindi si allarga nuovamente per Paola ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 gennaio 2022) Giornata diper la: il suo annuncio sui social ha sconvolto anche i fan. Momento diper, che da poco ha comunicato ai suoi fan di essere diventata nuovamente nonna. Infatti un post ha seguito una storia di Instagram che la vede in compagnia del genero Filippo Giovannelli. L’uomo è il compagno di sua figlia Giulia Carnevale, nata dalla relazione con l’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sul momento di felicità della. Ladopo il parto della nipotina (Via Screenshot)La famiglia quindi si allarga nuovamente per...

