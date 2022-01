Monitoraggio Iss | Rt in salita e 13 regioni a rischio alto Brusaferro | «Siamo in una situazione epidemica acuta»

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’indice di contagio Rt ina 1,56: l’incidenza è di 1.988 casi ogni 100 mila abitanti. Questo uno dei risultati deldell’Istituto Superiore di Sanità, rilevato nella bozza che verrà presentata alla Cabina di Regia sull’emergenza Coronavirus. Nel report si scrive che nel periodo 22 dicembre 2021- 4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,56 (range 1,24 – 1,8), in ulteriore aumento rispetto all’1,43 della settimana precedente e ben al di sopra della soglia. Anche l’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 1.988 ogni 100 mila abitanti (07-13 gennaio) rispetto 1.669 ogni 100 mila abitanti (31 dicembre 2021 – 06 gennaio 2021). In leggera diminuzione l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,2 (1,18-1,22) al 4 gennaio ...

C'è la prima regione che finisce in arancione. E' la Valle d'Aosta. Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (ISS), ministero della Salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza infatti ha firmato l'ordinanza che porterà la Valle d'Aosta in arancione e la ...ROMA - 'Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio, ministero della Salute e Regioni, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d'Aosta in arancione '. Lo dichiara in una nota il ...(Regioni.it 4214 - 14/01/2022) Sono 13 le regioni (o province autonome) che risultano classificate a rischio alto, di cui 3 a causa dell'impossibilità di valutazione, 8 quelle che risultano classifica ...