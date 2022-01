LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: colpo doppio per Kilde, 9° Paris. Classifiche di Coppa del Mondo (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DI OGGI LE Classifiche DI Coppa DEL Mondo AGGIORNATE 14.32 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.30 In classifica generale domina Odermatt con 1025 punti, seguito da Kilde (649) e Mayer (547). 8° Paris a 346. 14.28 Kilde balza in testa alla graduatoria di Discesa con 269 punti, seguito da Mayer a 257 e Paris a 256. La classifica è cortissima, perché Odermatt segue a 226 e Feuz a 225. Domani nuova gara a Wengen, non una buona notizia per Paris che proprio non riesce a digerire la Lauberhorn. 14.26 La classifica finale della Discesa di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DI OGGI LEDIDELAGGIORNATE 14.32 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.30 In classifica generale domina Odermatt con 1025 punti, seguito da(649) e Mayer (547). 8°a 346. 14.28balza in testa alla graduatoria dicon 269 punti, seguito da Mayer a 257 ea 256. La classifica è cortissima, perché Odermatt segue a 226 e Feuz a 225. Domani nuova gara a, non una buona notizia perche proprio non riesce a digerire la Lauberhorn. 14.26 La classifica finale delladi ...

