La stangata | pane-pasta +55% e inflazione 4%

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022) – Previsioni delle spese di famiglia + 2.580 all’anno con inizio 2022, tendenza in aumento; le richieste dei pastifici per le consegne di febbraio – A dicembre le previsioni della Banca d’Italia per il 2021 davano la crescita del pil pari al 6,2% e, per l’anno appena iniziato, una flessione fino al 4%. Effetto della pandemia ma non solo; spinte negative anche dalla produzione, dalle forniture, dai rifornimenti e trasporti internazionali. Nello studio viene anche precisato che: “…l’potrebbe risultare più elevata di quanto previsto se le quotazioni energetiche dovessero mantenersi su livelli più a lungo di quanto ipotizzato e se fosse maggiore la trasmissione della dinamica salariale del recente forte incremento dei prezzi al consumo”. Ma è stato praticato qualcosa di immediato e definitivo su sconti e nuove tariffe per le bollette? Mentre i prezzi del ...