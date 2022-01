Io, Andreotti e quel malinteso a Washington (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giulio Andreotti, sette volte presidente del Consiglio, è stato un amico lontano, ma anche uno dei miei maestri. Lo incontrai alla fine degli anni ’50, e già allora era una presenza fissa della politica italiana. Lo è rimasto fino alla fine dei suoi giorni. Non so se avesse davvero amici stretti: nessuno lo sapeva con certezza. So invece che nella sua vita è stato sottoposto a una lunga serie di calunnie e accuse. Come quando un pentito sostenne che aveva baciato sulla guancia il celeberrimo boss della mafia siciliana Totò Riina. Un’assurdità portata avanti da alcuni magistrati. Di quella schiera che, in quegli stessi anni, sperava di sostituirsi allo Stato. Andreotti è stato un uomo tanto odiato quanto amato da milioni di italiani che hanno apprezzato le sue straordinarie capacità. Nei suoi lunghi anni alla guida della Dc più volte ha ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giulio, sette volte presidente del Consiglio, è stato un amico lontano, ma anche uno dei miei maestri. Lo incontrai alla fine degli anni ’50, e già allora era una presenza fissa della politica italiana. Lo è rimasto fino alla fine dei suoi giorni. Non so se avesse davvero amici stretti: nessuno lo sapeva con certezza. So invece che nella sua vita è stato sottoposto a una lunga serie di calunnie e accuse. Come quando un pentito sostenne che aveva baciato sulla guancia il celeberrimo boss della mafia siciliana Totò Riina. Un’assurdità portata avanti da alcuni magistrati. Dila schiera che, in quegli stessi anni, sperava di sostituirsi allo Stato.è stato un uomo tanto odiato quanto amato da milioni di italiani che hanno apprezzato le sue straordinarie capacità. Nei suoi lunghi anni alla guida della Dc più volte ha ...

silvano73068906 : RT @spighissimo: Vorrei parlare come Conte Giuseppe Vorrei pesare come Conte Giuseppe E fare quel che fa Conte Giuseppe Vorrei vestirmi com… - cigurt88 : RT @spighissimo: Vorrei parlare come Conte Giuseppe Vorrei pesare come Conte Giuseppe E fare quel che fa Conte Giuseppe Vorrei vestirmi com… - Antonel42920114 : RT @spighissimo: Vorrei parlare come Conte Giuseppe Vorrei pesare come Conte Giuseppe E fare quel che fa Conte Giuseppe Vorrei vestirmi com… - SusannaSi : RT @spighissimo: Vorrei parlare come Conte Giuseppe Vorrei pesare come Conte Giuseppe E fare quel che fa Conte Giuseppe Vorrei vestirmi com… - carmen_distaso : RT @spighissimo: Vorrei parlare come Conte Giuseppe Vorrei pesare come Conte Giuseppe E fare quel che fa Conte Giuseppe Vorrei vestirmi com… -