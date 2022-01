Il Premio De André canta in romanesco (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da “Creuza de ma” a “Bello de nonno” è un attimo. Nel mezzo il Premio De André, XX edizione, conclusosi con una finalissima all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento (10mila euro per la tournée offerti da Nuovo Imaie e un contratto Sony Music) che ha visto la partecipazione di 1300 aspiranti cantastorie, è stato Lorenzo Santangelo, artista romano, vissuto negli ultimi sette anni in Australia e ora tornato con un brano struggente, L’arancio, cantautorale (l’unico del genere tra gli otto finalisti ammessi) a raccontare, in un dialetto romanesco marcato, il senso della vita con gli occhi, le parole e la malinconia mutuati dal nonno. Tra i premiati anche il rapper aquilano Simone Cocciglia che, con le idee chiare di un Animale sleale, già nei versi iniziali ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da “Creuza de ma” a “Bello de nonno” è un attimo. Nel mezzo ilDe, XX edizione, conclusosi con una finalissima all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento (10mila euro per la tournée offerti da Nuovo Imaie e un contratto Sony Music) che ha visto la partecipazione di 1300 aspirantistorie, è stato Lorenzo Santangelo, artista romano, vissuto negli ultimi sette anni in Australia e ora tornato con un brano struggente, L’arancio,utorale (l’unico del genere tra gli otto finalisti ammessi) a raccontare, in un dialettomarcato, il senso della vita con gli occhi, le parole e la malinconia mutuati dal nonno. Tra i premiati anche il rapper aquilano Simone Cocciglia che, con le idee chiare di un Animale sleale, già nei versi iniziali ...

