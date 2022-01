Il Cts ha dato via libera al protocollo Covid per il mondo dello sport (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Via libera del Comitato tecnico scientifico al nuovo protocollo Covid per il mondo dello sport. L'ok del CTS certifica l'intesa raggiunta mercoledì scorso in Conferenza Stato-Regioni sulle nuove regole da seguire, con il rinvio delle gare quando il numero dei positivi di un club risulta superiore al 35% del gruppo squadra. Nella premessa del documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni si ribadiva la necessità di "trovare delle regole sicure e condivise da tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, per assicurare parita' di trattamento e dare certezza al prosieguo delle attività sportive". È prevista la sorveglianza del gruppo squadra l'utilizzo di tamponi antigenici e/o molecolari, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero della Salute; in ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Viadel Comitato tecnico scientifico al nuovoper il. L'ok del CTS certifica l'intesa raggiunta mercoledì scorso in Conferenza Stato-Regioni sulle nuove regole da seguire, con il rinvio delle gare quando il numero dei positivi di un club risulta superiore al 35% del gruppo squadra. Nella premessa del documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni si ribadiva la necessità di "trovare delle regole sicure e condivise da tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, per assicurare parita' di trattamento e dare certezza al prosieguo delle attivitàive". È prevista la sorveglianza del gruppo squadra l'utilizzo di tamponi antigenici e/o molecolari, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero della Salute; in ...

