Il CTS dice si al nuovo protocollo: stop a squadre solo con 35% di atleti positivi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arrivato il via libero del CTS al nuovo protocollo anti-Covid È arrivato nella giornata odierna il via libera del CTS (comitato tecnico scientifico) al nuovo protocollo anti-Covid per calcio e sport che era stato messo a punto nella riunione tra il Governo e le Regioni alla quale hanno partecipato anche i vertici del Coni e della Lega di Serie A. Il protocollo – che prevede tra l'altro il blocco dell'intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di positivi superiore al 35% dei componenti – ha l'obiettivo di individuare regole "sicure e condivise" per "assicurare parità di trattamento e dare certezza al prosieguo delle attività sportive". Il documento stabilisce inoltre che i soggetti positivi debbano rimanere in isolamento, monitorati e ...

