Gli appuntamenti del fine settimana all’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da Gennaio l’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia propongono nuovi eppuntamenti per condividere gli sguardi inediti sulla città di Venezia Venezia – Dopo la grande partecipazione di pubblico registrata tra dicembre e gennaio alle aperture serali straordinarie e alle visite guidate, il fitto programma delle attività del nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE), diretto da Edith Gabrielli, si arricchisce di appuntamenti ogni fine settimana, per offrire ai visitatori di tutte le età nuove occasioni di conoscere, da una prospettiva inedita, il patrimonio museale tra i più rappresentativi d’Italia. VISITE ANIMATE PER FAMIGLIE E BAMBINI Nei weekend di gennaio il VIVE offrirà una proposta ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da Gennaio l’Istitutopropongono nuovi eppuntamenti per condividere gli sguardi inediti sulla città di– Dopo la grande partecipazione di pubblico registrata tra dicembre e gennaio alle aperture serali straordinarie e alle visite guidate, il fitto programma delle attività del nuovo Istituto(VIVE), diretto da Edith Gabrielli, si arricchisce diogni, per offrire ai visitatori di tutte le età nuove occasioni di conoscere, da una prospettiva inedita, il patrimonio museale tra i più rappresentativi d’Italia. VISITE ANIMATE PER FAMIGLIE E BAMBINI Nei weekend di gennaio il VIVE offrirà una proposta ...

ItaliaViva : Ecco gli appuntamenti di domani, con @valerio_casini , nelle piazze e tra la gente ?? - Lopinionista : Gli appuntamenti del fine settimana all'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia - Teleradiopace : Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: gli appuntamenti in Diocesi – VIDEO - AntetomasoC : @RegioneLazio, ci risiamo con gli attacchi #hacker? Ora molto più subdoli e diretti alla cittadinanza tramite il vo… - VinsCriniti : RT @notiziepiemont: @OgrTorino MOVING BODIES, OPEN YOUR MIND, quattro appuntamenti dedicati alla danza, con la compagnia @compagniaebd 16 g… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli appuntamenti Omicron non ferma la Moda Uomo, al via a Milano la Fashion Week novità in calendario e cambiamenti dell'ultima ora Con il picco dei contagi previsto per la metà del mese, proprio in concomitanza con gli appuntamenti della moda, rispetto al calendario provvisorio ...

Charlene di Monaco, dalla clinica in Svizzera al piano per 'sostituirla' Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, infatti, la Wittstock sarebbe ricoverata in una costosissima ...e proprio nella chiesa di Santa Devota avrebbero avuto uno dei loro primissimi appuntamenti. Ma un'...

Gli appuntamenti del weekend a Latina e dintorni Latina24ore.it COPPA DEL MONDO. SCELTI GLI AZZURRI PER LA PROVA DI FLAMANVILLE Archiviati i Campionati Italiani, la stagione del ciclocross internazionale prosegue intensa verso l'appuntamento clou della stagione, il campionato del mondo che si svolgerà a Fayetteville, in Arkans ...

Don Tonino venerabile: gli appuntamenti su PadrePio TV Si terrà domani pomeriggio e sarà trasmessa su PadrePio TV., alle ore 18, dalla chiesa cattedrale di Molfetta, la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Co ...

novità in calendario e cambiamenti dell'ultima ora Con il picco dei contagi previsto per la metà del mese, proprio in concomitanza condella moda, rispetto al calendario provvisorio ...Secondoultimissimi aggiornamenti, infatti, la Wittstock sarebbe ricoverata in una costosissima ...e proprio nella chiesa di Santa Devota avrebbero avuto uno dei loro primissimi. Ma un'...Archiviati i Campionati Italiani, la stagione del ciclocross internazionale prosegue intensa verso l'appuntamento clou della stagione, il campionato del mondo che si svolgerà a Fayetteville, in Arkans ...Si terrà domani pomeriggio e sarà trasmessa su PadrePio TV., alle ore 18, dalla chiesa cattedrale di Molfetta, la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Co ...