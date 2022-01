Gazzetta: imbarazzante la goleada subita dal Napoli, è anche mancanza di carattere (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Gazzetta, con Maurizio Nicita, commenta così il 5-2 della Fiorentina a Napoli in Coppa Italia. Malcuit che mette un pallone in mezzo, sul quale la difesa toscana è messa male e Petagna trova il 2-2 con i padroni di casa in 9 contro 10. Col senno di poi se il centravanti non avesse segnato gli azzurri avrebbero evitato la goleada supplementare, imbarazzante. Nel supplementare c’è un imbarazzante dominio della Fiorentina col Napoli che scompare. D’accordo che sono in 9 e c’è la stanchezza di atleti che hanno giocato parecchio in 8 giorni, ma il crollo verticale è indice anche di carenze di carattere. Segnano Venuti, Maleh e Piatek all’esordio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) La, con Maurizio Nicita, commenta così il 5-2 della Fiorentina ain Coppa Italia. Malcuit che mette un pallone in mezzo, sul quale la difesa toscana è messa male e Petagna trova il 2-2 con i padroni di casa in 9 contro 10. Col senno di poi se il centravanti non avesse segnato gli azzurri avrebbero evitato lasupplementare,. Nel supplementare c’è undominio della Fiorentina colche scompare. D’accordo che sono in 9 e c’è la stzza di atleti che hanno giocato parecchio in 8 giorni, ma il crollo verticale è indicedi carenze di. Segnano Venuti, Maleh e Piatek all’esordio. L'articolo ilsta.

