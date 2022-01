Empatia@Lecco, la riabilitazione dopo i traumi si fa in casa (Di venerdì 14 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – A Lecco da alcuni anni è attivo il distretto della riabilitazione, un'iniziativa a cui la Fondazione Cariplo e la Regione Lombardia hanno contribuito con 8.050.000 euro nel corso di quasi un ventennio. Il distretto ha messo in rete i centri di eccellenza del territorio lecchese per rispondere alle necessità delle persone che si trovano a dover affrontare il percorso di riabilitazione, dopo traumi o malattie.Tra questi Centri c'è l'Ospedale Valduce – clinica riabilitativa di Villa Beretta che ha ospitato Alex Zanardi in un primo periodo dopo il drammatico incidente con l'handbike.Il 21 gennaio 2022 verranno presentati i risultati e le storie delle persone e delle famiglie che hanno potuto beneficiare del progetto Empatia@Lecco – ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Ada alcuni anni è attivo il distretto della, un'iniziativa a cui la Fondazione Cariplo e la Regione Lombardia hanno contribuito con 8.050.000 euro nel corso di quasi un ventennio. Il distretto ha messo in rete i centri di eccellenza del territorio lecchese per rispondere alle necessità delle persone che si trovano a dover affrontare il percorso dio malattie.Tra questi Centri c'è l'Ospedale Valduce – clinica riabilitativa di Villa Beretta che ha ospitato Alex Zanardi in un primo periodoil drammatico incidente con l'handbike.Il 21 gennaio 2022 verranno presentati i risultati e le storie delle persone e delle famiglie che hanno potuto beneficiare del progetto– ...

