Djokovic espulso dal Governo: come cambia il tabellone degli Australian Open (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Governo Australiano ha revocato definitivamente il visto per Novak Djokovic: il serbo costretto al rientro in patria. cambia il tabellone degli Australian Open Era nell’aria e mancava soltanto la conferma definitiva: il Governo Australiano ha deciso per la revoca del visto presentato da Novak Djokovic per entrare nel Paese e pertanto non potrà partecipare agli Australian Open. Lo ha reso noto il Ministro dell’Immigrazione Alex Hawke spiegando che la decisione è stata presa per “motivi di salute e buon ordine, in quanto era nell’interesse pubblico farlo”. Oltre alla revoca del visto, Nole rischia anche un ban di 3 anni ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilo ha revocato definitivamente il visto per Novak: il serbo costretto al rientro in patria.ilEra nell’aria e mancava soltanto la conferma definitiva: ilo ha deciso per la revoca del visto presentato da Novakper entrare nel Paese e pertanto non potrà partecipare agli. Lo ha reso noto il Ministro dell’Immigrazione Alex Hawke spiegando che la decisione è stata presa per “motivi di salute e buon ordine, in quanto era nell’interesse pubblico farlo”. Oltre alla revoca del visto, Nole rischia anche un ban di 3 anni ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - repubblica : Tennis, l'Australia annulla il visto a Djokovic: va espulso - Corriere : Djokovic, l’Australia revoca di nuovo il visto: rischia di essere bandito dal Paese per tre anni - vaniastpaul : #DjokovicOut ?????? Espulso dall’Australia!!! Così impara a fare l’asino. E spero che anche la Serbia gli riservi una… - Lgiova66 : RT @fanpage: Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia #14gennaio http… -