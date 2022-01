Dayane Mello, nessuna molestia: “Ero cosciente e sapevo quello che stava succedendo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dayane Mello a Verissimo dice la verità su quello che le è successo a La Fazenda, il reality show brasiliano da cui è uscita da poco tempo. La Mello è tornata a casa, ha riabbracciato la sua bellissima bambina, nata dalla storia d’amore con Stefano Sala, poi ha chiuso in conti con un po’ di persone. Magari sono le persone che si erano preoccupate del suo stato durante il reality ma Dayane pensa che c’è chi ha strumentalizzato tutto. La sua verità è che non è successo niente, che non c’è stata alcuna molestia, lei non l’ha certo vissuta così, quindi è chi guardava la tv ad interpretare male. Dayane Mello: “Ero cosciente e sapevo quello che stava succedendo” Sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 gennaio 2022)a Verissimo dice la verità suche le è successo a La Fazenda, il reality show brasiliano da cui è uscita da poco tempo. Laè tornata a casa, ha riabbracciato la sua bellissima bambina, nata dalla storia d’amore con Stefano Sala, poi ha chiuso in conti con un po’ di persone. Magari sono le persone che si erano preoccupate del suo stato durante il reality mapensa che c’è chi ha strumentalizzato tutto. La sua verità è che non è successo niente, che non c’è stata alcuna, lei non l’ha certo vissuta così, quindi è chi guardava la tv ad interpretare male.: “Eroche” Sono ...

