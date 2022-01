Covid, intensive in Abruzzo superano soglia la 20%, ricoveri al 26% (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'Aquila - Alla luce dell'aggiornamento odierno, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva supera il 20%, raggiungendo così la soglia da zona arancione. Il dato relativo ai posti letto in area non critica, in costante aumento, è invece al 26%, a fronte di un valore limite del 30%. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 2.072 (soglia limite 150). A tre giorni dal passaggio in zona gialla, avvenuto lunedì, due parametri su tre - terapie intensive e incidenza - sono da zona arancione. Il dato sulle terapie intensive, che solo negli ultimi due giorni è aumentato di dieci unità, è in costante crescita: i pazienti in rianimazione sono aumentati del 54% negli ultimi sette giorni e del 76% nel giro di due settimane. I soggetti in terapia intensiva sono pari ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'Aquila - Alla luce dell'aggiornamento odierno, inil tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva supera il 20%, raggiungendo così lada zona arancione. Il dato relativo ai posti letto in area non critica, in costante aumento, è invece al 26%, a fronte di un valore limite del 30%. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 2.072 (limite 150). A tre giorni dal passaggio in zona gialla, avvenuto lunedì, due parametri su tre - terapiee incidenza - sono da zona arancione. Il dato sulle terapie, che solo negli ultimi due giorni è aumentato di dieci unità, è in costante crescita: i pazienti in rianimazione sono aumentati del 54% negli ultimi sette giorni e del 76% nel giro di due settimane. I soggetti in terapia intensiva sono pari ...

